Onder de hamer: Porsche 964 Carrera RSR met 10 km op de teller

Je leest het goed. Deze zeldzame Porsche 964 Carrera RSR heeft in vijfentwintig jaar geen meter gereden. Op zijn teller staan nog steeds de 10 kilometer die er bij aflevering opstonden. Waarom heeft de eerste eigenaar hem ooit gekocht? Dat blijft een raadsel waar wij met onze hersenen simpelweg niet bij kunnen.

Ter verduidelijking: de 964 Carrera RSR is de raceklare versie van de 964 Carrera RS. Porsche heeft begin jaren negentig slechts 51 exemplaren gebouwd, waarvan twee met een volledig interieur. Deze RSR is één van die twee. Hij heeft een met leer beklede cabine in Can Can Red en is aan de buitenkant uitgevoerd in Polar Silver Metallic.

