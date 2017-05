Onder de hamer: Superschattige Peel Trident

Waarom? Omdat het retrofuturistische karretje iets weg heeft van de vliegende bubbel waarin The Jetsons rondvlogen. De Peel Trident was een doorontwikkeling van de beroemde Peel P50 (Top Gear anyone?), die nog steeds te recordboek staat als de kleinste productieauto ooit gemaakt.

De Trident is ietsje groter en werd in 1964 op de Earls Court Motorcycle Show in Londen gepresenteerd. Voor de aandrijving zorgt een piepkleine 49 cc eencilinder van DKW, die gekoppeld is aan een handgeschakelde driebak (zonder achteruit) en een vermogen levert van 4,2 pk.

Daarmee zou de Trident een topsnelheid van 45 km/h moeten halen. Als verbruik gaf Peel 1 op 35,7 op, wat de fabrikant tot de reclameslogan 'Bijna goedkoper dan lopen' bracht. De aanschafprijs van de Trident lag in 1965 op 190 pond (gecorrigeerd voor inflatie en omgerekend zo'n 4200 euro).

Peel Trident Foto: RM Sotheby's

