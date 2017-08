Onder de hamer: Lamborghini Concept S

De unieke Lambo wordt op 19 augustus geveild bij RM Sotheby's in Monterey, Californië. De verwachte opbrengst ligt tussen de 1,8 en 2,5 miljoen dollar (tussen 1,5 en 2,1 miljoen euro). En daarvoor krijgt de koper een heuse concept car voor op de openbare weg. Want deze Concept S werd in 2005 voorgesteld op de Autosalon van Genève, toen nog als een vrijwel lege huls.

In productie

Het publiek reageerde zo positief op de creatie van ontwerper Luc Donckerwolke dat Lamborghini besloot om de Concept S in productie te nemen. Er zouden honderd exemplaren voor de meest trouwen klanten worden gemaakt, maar uiteindelijk bleef het bij één auto. De kosten van het project waren simpelweg te hoog.

Pebble Beach

Deze auto is in 2006 door Lamborghini aan een particulier verkocht, maar die heeft hem in de jaren daarna regelmatig weer aan de fabriek afgestaan. Lamborghini showde de Concept S in 2006 en in 2008 op Pebble Beach. De bijzondere Gallardo heeft in totaal slechts 180 kilometer gereden. Met andere woorden, op zijn teller staan testkilometers en wat Pebble Beach-manoeuvres.

Lamborghini Concept S Foto: RM Sotheby's

Magistraal geluid

Onderhuids is de Lamborghini Concept S overigens gewoon een Gallardo. Dat betekent dat hij een 5,0 liter V10 heeft, die niet alleen een magistraal geluid produceert, maar ook 520 pk en 510 Nm koppel. De coupéversie van de Gallardo ging ermee in 4,0 seconden van stilstand naar 100 km/h en hield het bij een topsnelheid van 315 km/h voor gezien.

