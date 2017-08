Onder de hamer: Porsche 917K van Jo Siffert

Dat is dus tussen de 11 en 13,6 miljoen euro. Voor een auto. Maar goed, dan hebben we het wel over een Porsche 917K (met de K van Kurzheck, oftewel ‘korte achterkant’). Die legendarische racewagen won de 24 uur van Le Mans in 1970 en 1971 en schreef in twee jaar bijna elke race waaraan hij meedeed op zijn naam. Hij werd aangedreven door een luchtgekoelde ‘flat-12’ (blokhoek van 180 graden) en produceerde ongeveer 580 pk.

Geen racehistorie

Deze 917K is chassisnummer 024. De auto heeft geen racehistorie, maar deed in april 1970 wel mee aan de eerste trainingen voor Le Mans. Daarbij is hij getest op de Nordschleife en op het Volkswagen-circuit van Ehra-Lessien. In juni van 1970 verkocht Porsche deze 917K aan Formule 1-coureur Jo Siffert.

