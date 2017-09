Onder de hamer: Ferrari 458 Italia ‘Army’ van Lapo Elkann

Deze 458 Italia komt dan ook bij Ferrari’s Tailor Made-afdeling vandaan. Hij is uitgevoerd in een uniek camouflageschema en heeft niet de traditionele Ferrari-schildjes voor de zijspiegels, maar vredestekens. Daarbij is de bovenkant van de 4,5 liter V8 achterin ook in legerkleuren uitgevoerd en is het interieur een vreemde combinatie van bruin, rood, donkergroen koolstofvezel en geelachtige leer in camouflageprint.

Miljoen euro

De auto was van 2010 tot en met 2016 in het bezit van Elkann. In dat laatste jaar werd de Ferrari geveild voor het goede doel tijdens het filmfestival van Cannes. De huidige eigenaar kocht de 458 Italia voor 1.000.000 euro. Hij lijdt er wat dat betreft flink verlies op, want RM Sotheby's verwacht dat de 458 Italia ‘Army’ op 9 september tussen de 250.000 en 350.000 euro gaat opbrengen.

