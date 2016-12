Meer gesport dan ooit in 2016

Fitness was in 2016 het populairste met 2,7 miljoen sporters. Ook wandelen (2,1 miljoen), hardlopen (1,5 miljoen) en zwemmen (1,5 miljoen) waren favoriet. In 2016 waren er veel grote sportevenementen waaronder de Olympische Spelen in Rio. Uit cijfers blijkt dat er dan meer wordt gesport.

Gemiddeld waren mensen 8,1 keer per maand sportief bezig. In april en mei gebeurde dat het vaakst. In de maanden september en november was de sportdeelname ook hoog, maar in augustus (zomervakantie), december en januari (winterstop) het laagst.