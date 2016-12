Behoefte aan drankloze periode stijgt

Sinds 1960 zijn we in Nederland van jaarlijks 2,6 liter pure alcohol per hoofd van de bevolking naar bijna 7 liter in 2015 gegaan. Dat betekent zo’n 1,3 glazen alcohol per dag. Tegelijkertijd groeit de trend om de alcohol een maand te laten staan. Maar heeft dat ook nut?

„Het kan effect hebben op de bewustwording”, denkt onderzoeker Martine Groefsema van de Radboud Universiteit. In haar promotieonderzoek bestudeert ze de invloed van de sociale omgeving op drinkgedrag en de processen in de hersenen van sociale drinkers en zware drinkers.