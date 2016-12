Plasterk: ’Timmermans deed een half jaar niets’

„Timmermans kan het snoeihard spelen”, aldus Plasterk. „Toen we in 2010 in de oppositie belandden, was hij net staatssecretaris van Europese Zaken geweest. Timmermans zei eenmaal terug in de Kamer: Ik wil de buitenlandportefeuille. Maar daar zat al iemand op.”

De PvdA’er wilde echter ver gaan voor de door hem gewenste functie. „Maar Timmermans heeft net zo lang zijn adem ingehouden totdat hij dat woordvoerderschap had. Hij zei: ’Nou, dan doe ik gewoon niks.’ Echt, die heeft een half jaar niks gedaan.”

’Rare vertoning’

Plasterk spreekt in de Volkskrant zijn verbazing uit over de gang van zaken destijds. „Ik vond het een rare vertoning. Iedereen was bezig. De één met platvisserij en de ander met weet ik wat voor portefeuille. Maar Timmermans zei: ’Ik hoor het wel als ik wat kan doen met Buitenlandse Zaken.’ Uiteindelijk heeft hij dat woordvoerderschap gekregen.”

Eurocommisaris Timmermans wilde niet reageren op de uitspraken van Plasterk.