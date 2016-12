En de winnaar is: The Donald!

Hillary Clinton kon niet verliezen: nou ja, alleen als ze geen van haar ’bufferstaten’ zou weten te behouden, liep haar verkiezing tot eerste vrouwelijke president van Amerika gevaar. Nou, het onmogelijke gebeurt: Amerika kiest voor Donald Trump. De Democraten zijn verbijsterd. Donald Trump, die van zijn campagne een maandenlange scheldkannonade maakte, in de debatten steevast - nipt, maar toch - zijn meerdere moest erkennen in zijn tegenstreefster en liever muren bouwt dan bruggen, sleept de ene na de andere industriestaat in het noordoosten in de wacht en haalt zo meer kiesmannen binnen dan Hillary. Amerika kiest na Barack Obama opnieuw voor verandering. Lees meer

Foto: EPA

Waar zijn Sam en Femke?

Van de ene dag op de andere besluiten de de vriendinnen Sam en Femke uit Bergen op Zoom op het vliegtuig naar Spanje te stappen. Daar loopt het spoor al snel dood, tot ze vijf dagen later in het Portugese Albufeira weer opduiken. De politie houdt een man aan, maar laat hem ook weer vrij als het uitleveringsverzoek vanuit Nederland niet blijkt te deugen. De meisjes zijn dan al weer thuis. Lees meer

Advertentie

De voetbalwereld huilt

De voetbalploeg van Chapecoense was een succesverhaal. Gepromoveerd naar de hoogste Braziliaanse divisie, internationaal voetbal afgedwongen en met leuk voetbal wellicht onderweg naar een Zuid-Amerikaanse hoofdprijs. Als de club per vliegtuig onderweg is naar Colombia voor de finale van de Copa Sudamericana, vergelijkbaar met de Europa League hier, slaat het noodlot toe. In de buurt van Medellin stort het toestel in bergachtig gebied neer. Slechts een handjevol inzittenden overleeft de ramp. Lees meer

Foto: AFP

We geloven in Zwarte Piet

In het maatschappelijk debat rond Zwarte Piet laat De Telegraaf een onderzoek doen naar de gevoelens van de zwijgende meerderheid. En wat blijkt? Ruim driekwart vindt dat Zwarte Piet moet blijven zoals hij is. Geen roetveegpieten, geen regenboogpieten, Zwarte Pieten willen ze. Lees meer

Doorbraak in Posbankmoord

Veertien jaar lang liep Frank S. uit Boekel rond met een vreselijk geheim. Hij was betrokken bij de moord in 2003 op Alex Wiegmink. Sportieve Alex was bezig met een rondje hardlopen en per ongeluk getuige van een drugsruzie tussen S. en een man uit Veghel. De twee Brabantse criminelen komen ermee weg, totdat Frank S. in november bij zijn overbuurman te biecht gaat. Lees meer

Judas: het boek van Astrid Holleeder

Na de verhoren, nu het boek: Judas, geschreven door Astrid Holleeder. In het boek vertelt zij het hele verhaal over haar broer Willem, de ontvoerder en afperser en vermeende moordenaar. Astrid denkt dat zij op de dodenlijst van haar broer staat: „Beschouw dit boek maar als mijn testament.” Dat testament gaat op dag 1 maar liefst 80.000 keer over de toonbank. Lees meer

De meest gelezen berichten van de maand november:

1. Vermiste meisjes gevonden in Albufeira

2. Visboer gooit kar open in file

3. Nederlandse Marokkaan aangehouden in zaak vermiste meisjes

4. Man met ’kapmes’ niet op weg naar intocht

5. KLM-passagiers aan dood ontsnapt

6. Wat waren Sam en Femke van plan?

7. Vettel: ’Inhaalactie Verstappen niet correct’

8. Vliegtuig met voetbalteam stort neer

9. Tatjana zien we nooit meer terug!

10. Echtpaar overlijdt in tuin