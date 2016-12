Opnieuw aanvraag islamitische school geweigerd

Het voorstel is door de staatssecretaris afgewezen omdat er onvoldoende bewijs is dat er voldoende leerlingen zijn om een school op islamitische grondslag te starten.

Eerder dit jaar weigerde Dekker al een middelbare school in Den Haag te bekostigen van de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam. Die stichting wilde een school op islamitische en hindoeïstische grondslag of een school op islamitische en rooms-katholieke grondslag opzetten en vroeg daarom om geld. De aanvraag werd afgewezen omdat niet duidelijk was van welke godsdienstige of levensbeschouwelijke richting het onderwijs uitgaat, anders dan de islamitische richting.