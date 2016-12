premium

Baasje laat aangereden hond achter

43 min geleden

Vlaardingen - Een loslopende jonge hond is maandagavond bij het uitlaten aangereden door een auto in Vlaardingen. De pup is vervolgens achterlaten door zijn baasje. Het dier is opgevangen door een dierentehuis. De hond heeft alleen wat schrammetjes opgelopen, maar is hij erg bang.