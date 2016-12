NS laat meisje achter op station Ermelo

Iets na vier uur ging het mis. Hoe dit kon gebeuren is nog niet duidelijk, laat een woordvoerder van de NS weten aan de Stentor. ,,Het gaat hier gelukkig wel om een incident. Zoiets komt niet vaak voor. En laten we dat zo houden.”

#ermelo zojuist 16.03 heeft een gehaaste conducteur de deuren gesloten helaas ouders in de trein meisje op station zonder ouders @NS_online— incidenteninformatie (@alarmermelo) 26 december 2016

Een oom van het meisje heeft het kind maandagmiddag opgehaald van het station. Verdere details zijn niet bekend. De NS is momenteel bezig om het gezin te zoeken. ,,We willen in ieder geval sorry zeggen voor wat er is gebeurd.”