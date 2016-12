D. was jarenlang in Tilburg de spil in de radicale Kaplan-beweging, die een kalifaat wilde oprichten in Turkije. Hij was een opvallende verschijning. Hij zag er met een baard, tulband en lang gewaad uit als de Iraanse ayatollah Khomeini.

De Kaplan-beweging liet zich ook door Iran inspireren. De Tilburger leidde vanuit een half afgebrande moskee de Tevhidi Muesluemanlar Cemaati, de Nederlandse tak van de inmiddels verboden Kaplan-organisatie met een vijftigtal leden. Hij zei dat de groep ’niet fundamentalistisch’ was. „Wij hebben ook nog nooit geweld gebruikt.”

D. heeft in Nederland en daarbuiten geld ingezameld voor een Oezbeekse terreurorganisatie die gelieerd is aan IS. Bijna vier ton heeft hij ingezameld, bovendien leverde hij strijders voor trainingskampen.

D. is vorig jaar in Duitsland aangehouden en uitgeleverd aan de Verenigde Staten. In Frankrijk heeft hij ook al een tijd vastgezeten. „Een extreme straf voor een extreem misdrijf”, zo licht de Amerikaanse rechter zijn vonnis toe in The Washington Post.

Die krant meldt dat D. ’duizendmaal spijt’ heeft betuigd, zittend in een rolstoel, gekleed in een oranje overal en nog steeds met een lange, witte baard. „Ik wou dat ik de Turken nooit was tegengekomen.”