Het ongeval gebeurde iets voor 18.30 uur toen een automobilist op een wegafzetting reed van een eerder ongeval. De auto die op de afzetting reed, botste zowel tegen een politie-auto als tegen de auto met aanhanger die bij het eerdere ongeval betrokken was.

Het is nog onduidelijk in welke auto het dodelijk slachtoffer zat. Het gaat in ieder geval niet om een politieagent, aldus een politiewoordvoerster. Het andere slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.