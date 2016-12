Dubbele moord volgde op vete

De twee Antilliaanse mannen vierden kerst bij hun familie in een woning aan de Branding in Hellevoetsluis, toen ze rond zes uur naar buiten werden gelokt. Om de hoek werd het tweetal opgewacht door zeker drie mannen, waarna ze werden beschoten. Ze raakten zwaargewond.

Shurandly alias Macho uit Hellevoetsluis overleed kort nadat hij in het ziekenhuis aankwam. Rotterdammer Faichel, eigenaar van klusbedrijf en vader van een jonge dochter, overleed later in het hospitaal.

In de Hellevoetse wijk De Struyten wordt gesteld dat de familie van de slachtoffers al jarenlang verwikkeld is in een vete met een andere Antilliaanse familie. Het hing volgens bekenden al geruime tijd in de lucht dat het tot een gewelddadige confrontatie tussen de twee families zou komen. Waarover het langlopende conflict gaat, is onduidelijk.

De politie is inmiddels een klopjacht begonnen op de daders. De rechercheurs hebben een sterk vermoeden wie de mannen heeft neergeschoten en riep ze gisteren op zich te melden bij het politiebureau. Het gaat om in totaal drie mannen die bij de politie in beeld zijn. Ze staan inmiddels internationaal gesignaleerd.

Overigens is er volgens Hellevoeters ook twee uur later in de plaats geschoten. Volgens de politie is er echter geen melding binnengekomen, waardoor niet zeker is of er sprake is geweest van nog een schietpartij.

In de straat waar de twee mannen om het leven kwamen, kunnen mensen er nog niet bij dat de kerst zo ruw tot een eind kwam. „We waren gezellig met onze familie aan het eten toen wij allemaal sirenes hoorden. Even later begrepen we dat er twee mannen waren neergeschoten. Toen kreeg kerst wel een donker randje. Het drama in de Gruttostraat, waarbij twee ouderen bij een brand om het leven kwamen, staat nog zo op ons netvlies en nu dit”, vertelt een buurtbewoonster.

Andere bewoners waren niet thuis, maar ontdekten het later. „Ik mocht mijn woning niet naar binnen, want ze waren nog druk bezig met sporenonderzoek.”