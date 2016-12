Massaal hopen op leven als miljonair

De grootste knaller valt 31 december tijdens de oudejaarstrekking van de Staatsloterij, waar een hoofdprijs van €30 miljoen netto binnengesleept kan worden, terwijl op 1 januari meer dan €49,9 miljoen verdeeld wordt op een winnende postcode. Daarnaast kennen beide loterijen nog vele andere (geld)prijzen.

Hoewel velen ervan dromen om als miljonair het nieuwe jaar in te gaan en de wildste plannen werkelijkheid te laten worden, blijken winnaars in de praktijk een stuk nuchterder met hun geld om te gaan. In de wijk waar vorig jaar de Postcodekanjer viel, heeft slechts één gezin verhuisplannen. Wel wordt er massaal verbouwd.

