In Deele bij Arnhem kunnen weggebruikers slechts 96 meter vooruitkijken. In Westdorpe in Zeeuws-Vlaanderen was het zicht het afgelopen uur 82 meter.

De dichte mist blijft de hele ochtend nog hinderlijk voor het verkeer. Op sommige plaatsen in het zuiden van het land blijft de mist tot diep in de middag hangen.