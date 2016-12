Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Vrachtwagen rijdt tegen woning in Geldrop: chauffeur gewond

1 uur geleden

Geldrop - Een vrachtwagen is woensdagmorgen tegen een woning gereden in het Bogerdeind in Geldrop. De chauffeur raakte hierbij gewond. Hij kwam bekneld te zitten.