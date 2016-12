Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

premium

11-jarig meisje vermist in Deventer

25 min geleden

DEVENTER - De 11-jarige Nikkie uit Deventer is sinds dinsdagavond acht uur vermist. Zij is niet meer thuisgekomen nadat ze buiten had gespeeld, aldus een familielid op Facebook.