In drie gevallen komt het gerechtshof op een veel lagere straf uit dan de rechtbank in Maastricht, die deze mannen vorig jaar tot maandenlange celstraffen veroordeelde. Twee van hen kregen vrijdag een dag gevangenisstraf en een werkstraf opgelegd. Een ander kreeg een celstraf van 180 dagen waarvan 178 dagen voorwaardelijk.

Van der Meijde van het gerechtshof zegt dat daar twee voorname redenen voor zijn. ,,Van dwang was geen sprake en ook hebben zij niet gericht gezocht naar een minderjarige prostituee. Wel hadden zij meer onderzoek naar de leeftijd van het meisje moeten doen. Maar dat geldt voor alle veroordeelden." In seksadvertenties van de 16-jarige Kimberley stond dat ze meerderjarig was. Raadsman Van de Bergh, die twee van deze mannen bij staat, laat weten dat zij erg opgelucht zijn.

Voor het Openbaar Ministerie zijn de uitspraken van het gerechtshof teleurstellend, laat persofficier Gerard Robben weten. ,,De wet laat het toe een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van één dag in combinatie met een taakstraf op te leggen, al kan dat niet de bedoeling zijn van deze wet. Wij zijn van mening dat van deze wet een afschrikwekkende werking uit moet gaan. De bescherming van de minderjarige moet voorop staan." Volgens Robben ligt het voor de hand dat Justitie in cassatie gaat tegen de beslissingen van het gerechtshof.

De 16-jarige Kimberley werd in 2014 door loverboy Armin A. geprostitueerd. De veroordeelde klanten hadden in september en oktober van dat jaar ontucht met het meisje in een hotel in Valkenburg. A. werd vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar.

