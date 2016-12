Kamer geschokt over route Berlijn-terrorist

Volgens Italiaanse en Franse media zou Amri na zijn gruwelijke daad in de Duitse hoofdstad via station Amsterdam Sloterdijk naar Italië zijn gereisd.

Wilders wil zo snel mogelijk een debat voeren met premier Rutte, minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) en minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie).

„Onze grenzen zijn blijkbaar zo lek als een mandje en ons land loopt groot gevaar”, schrijft Wilders in een e-mail aan zijn collega-fractievoorzitters. Het is nog niet duidelijk of er steun is voor zijn verzoek. Het reces duurt drie weken.

D66 wil dat minister Van der Steur nog voor het weekend een brief stuurt. „Hoe kan dit nou weer?”, vraagt Kamerlid Verhoeven zich af. De Democraat wijst erop dat het niet de eerste keer is dat ons land als tussenstop dient. In 2015 liep Zaventem-terrorist Ibrahim el Bakraoui ongestoord langs de paspoortcontrole op Schiphol, terwijl Turkije al een waarschuwing had afgegeven.

Ook het CDA wil een brief van de minister. Kamerlid Van Toorenburg: „Deze berichten zijn wel even schrikken. Ik wil weten of ons land ergens steken heeft laten vallen. Is hij in het vizier geweest.”