December uitzonderlijk zonnig

Met landelijk gemiddeld 27 mm neerslag tegen 80 normaal is het de droogste december sinds 1972, aldus Weeronline. Het is ook een zachte wintermaand geworden met een gemiddelde temperatuur in De Bilt van 4,9 graden tegen 3,7 normaal.

Veel zon in Maastricht

Vooral in het zuidoosten van het land scheen de zon vaak. Maastricht is dan ook op weg naar een nieuw maandrecord van circa 100 uren zonneschijn. Het huidige record staat op 97,2 graden gemeten in 1948 en 2015.

Ook in Eindhoven kan het kersverse record uit 2015 (87,1 zonuren) gebroken worden. In Groningen scheen de zon het minst met uiteindelijk circa 58 uur. Normaal is het in december aan zee het zonnigst en in Zuid-Limburg het somberst.