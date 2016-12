premium

In 2016 bijna 5500 datalekken

1 uur geleden

DEN HAAG - In 2016 zijn bijna 5500 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Met name in de sector gezondheid en welzijn is het vaak raak: bijna een op de drie datalekken had in deze sector plaats, schrijft de AP in het jaaroverzicht. Ook in de sectoren financiële dienstverlening en openbaar bestuur gaat het geregeld mis, respectievelijk 17 procent en 15 procent. Dat heeft vooral te maken met het feit dat in die sectoren veel persoonsgegevens worden verwerkt.