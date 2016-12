Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Vervoersverbod in Genderingen door vogelgriep in Rees

1 uur geleden

Gendringen - Op een boerderij in het Duitse Rees is vogelgriep geconstateerd. Hierdoor geldt in een straal van tien kilometer een vervoersverbod. Het Gelderse dorpje Genderingen valt binnen de straal van het vervoersverbod.