Helpende kennis doodgereden, man (50) verdachte

Hij kwam om het leven doordat een man van 50 jaar uit het nabijgelegen Elim dwars door een afzetting op het slachtoffer inreed. De politie onderzoekt nog of er bij het verkeersdrama drank of drugs in het spel waren. De veroorzaker van de tragedie raakte lichtgewond en wordt als verdachte gehoord over de toedracht. Eerder werd al een bloedproef bij hem afgenomen.

Het slachtoffer kwam een 82-jarige man uit het Overijsselse Marienheem helpen die bij een eenzijdig ongeval met zijn auto en aanhanger op de kop in de berm belandde. De bejaarde man bleef ongedeerd.