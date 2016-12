Agenten met de dood bedreigd in brief aan kerststal

De brief werd opgehangen op 21 december, maakte de politie woensdag bekend. Na de bedreigingen is een onderzoek gestart. Op 24 en 27 december werden twee mannen aangehouden op verdenking van de doodsbedreigingen.

Een 56-jarige verdachte werd in zijn woning in Cuijk aangehouden. Een tweede man (45) meldde zich dinsdag op het bureau. De tweede verdachte zit nog vast voor verder onderzoek. De 56-jarige is dinsdag weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Over de achtergronden van de bedreigingen moet later meer blijken.