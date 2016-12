premium

Raad: geen onderzoek treinongeval Winsum

16 min geleden

DEN HAAG - De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat geen apart onderzoek doen naar het treinongeval in Winsum vorige maand. Wel gaat de raad over een jaar beoordelen welke maatregelen er genomen zijn om onbewaakte overwegen, in Winsum en op andere plekken, te verbeteren.