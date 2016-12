Opluchting na vermissing meisje (11)

Dat heeft het blonde meisje volgens haar moeder Cindy tegenover de politie verklaard. „Ze zou één van die jongens van school of uit de buurt kennen en is met hen meegegaan. Maar wat er precies gebeurd is, is mij nog onduidelijk. Ik heb intussen wel begrepen dat de moeder van één van de jongens de situatie vertrouwde en dat Nikkie mocht blijven slapen”, aldus moeder Cindy tegenover De Telegraaf.

Dat de moeder van de jongen kennelijk niet heeft stil gestaan bij de angst en onrust die Nikkie’s wegblijven thuis zou veroorzaken, betreurt Cindy. „We hebben echt een vreselijke en slapeloze nacht gehad en ik hoop zoiets nooit meer mee te maken. Gelukkig verkeert mijn dochter in goede gezondheid, ook al is ze nu erg moe. We zullen haar stevig aanspreken op dit gedrag. Ze is nooit eerder zo maar weg gebleven. En dat zal ook nooit meer gebeuren. Voor hetzelfde geld valt ze in handen van loverboys”, klinkt moeder Cindy waarschuwend.

De vermissing werd dinsdagavond op Facebook gemeld door Nikkie’s stiefvader Harry nadat het meisje niet op het afgesproken tijdstip van 20 uur was thuis gekomen van buitenspelen. Op dat moment zag moeder Cindy via het track & trace systeem op haar telefoon dat Nikkie in winkelcentrum Colmschat verbleef.

„Maar een kwartiertje later verdween dat telefoonsignaal. En sindsdien was onduidelijk waar Nikkie zat. We hebben even afgewacht en rond middernacht de politie gealarmeerd, waarna meteen een burgernet-actie is gestart en de zoekactie op facebook massaal werd gedeeld.