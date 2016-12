Nieuwe behandeling borstkanker in basispakket

Het gaat om de behandeling van patiënten met zogeheten BRCA1-like, stadium III erfelijke borstkanker. Hierbij wordt de patiënt behandeld met een hoge dosis chemotherapie en stamceltransplantatie.

De vergoeding geldt voor de duur van zes jaar en geldt voor patiënten met BRCA1-like borstkanker van 18 tot en met 65 jaar. Er is een budget voor van 4,4 miljoen euro.

Voorwaardelijke toelating gebeurt pas sinds 2012. Sindsdien is het vijftien keer voorgekomen. Patiënten krijgen zo toegang tot veelbelovende behandelingen en daardoor ontstaat ook inzicht in de effectiviteit en de kosten van de zorg. Na afloop van de periode valt de beslissing of een behandeling definitief wordt toegelaten.