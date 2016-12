Schattige witbuikegeltjes populair als huisdier

In de ’egelkamer’ in Hoogeveen is het stil. Als de witbuikegels van Judith Bos wat groter van stuk zouden zijn, zou er misschien gesnurk klinken. Maar de tien beestjes, waaronder drie zwangere vrouwtjes, zijn in diepe slaap in hun ’egelflat’. „Het zijn nachtdieren”, vertelt een van de weinige witbuikegelfokkers van het land. „Ze staan tussen een uur of tien ’s avonds en twee uur ’s nachts op, maken de hele nacht herrie, en gaan rond zonsopkomst weer slapen.”