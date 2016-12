Het is nog niet duidelijk wie er achter het stuur zat toen de auto tegen 01.30 uur tegen de rijrichting de straat inreed. Door de hoge snelheid verloor de bestuurder vermoedelijk de macht over het stuur. Van een van de twee is het rijbewijs ingevorderd, omdat hij te veel had gedronken. Van de ander is bloed afgenomen om te kijken of hij ook onder invloed was.

Achter de ruiten van de beschadigde auto’s zijn briefjes achtergelaten waarop de politie de eigenaren vraagt zich te melden.