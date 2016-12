Monique Hawkins had eerder nooit een Brits paspoort aangevraagd omdat ze daarmee niet meer rechten zou hebben als met haar EU-burgerschap. Nu de Britten ervoor gekozen hebben de EU te verlaten, vreest ze dat daar verandering in komt, zegt ze tegen de Britse krant The Guardian.

EU-burgers die met Britten zijn getrouwd, komen niet automatisch in aanmerking voor het Britse burgerschap. Daarvoor moeten ze een uitgebreide aanvraag indienen.

Hawkins moest eerst een 85 pagina’s tellend formulier invullen om haar ’permanente verblijfsstatus’ aan te tonen. Omdat ze niet haar originele Nederlandse paspoort meegestuurd had - dat had ze nodig omdat ze na de dood van haar vader vaak naar haar moeder in Nederland reisde - werd haar aanvraag afgewezen. In een brief van de Home Office, die dit soort zaken regelt, stond te lezen: „Aangezien het er op lijkt dat u geen alternatieve basis heeft om in het Verenigd Koninkrijk te blijven, moet u voorbereidingen treffen om te vertrekken.”

Telefonisch of via e-mail kon Hawkins niet corresponderen met het Home Office. Nadat ze een klachtbrief had gestuurd, waarin ze aangaf het absurd te vinden hoe ze behandeld werd, kreeg ze te horen dat de klacht niet in behandeling genomen werd.

Pas na klachten van haar volksvertegenwoordiger in het parlement kwam er meer duidelijkheid. De reden voor de afwijzing was de afwezigheid van haar paspoort bij de aanvraag. Ondanks een genotariseerde kopie van haar paspoort en een brief met de reden waarom ze haar pas niet vier tot zes maanden kon missen.

Advertentie

Foto: Hollandse Hoogte

Hawkins, die zegt nooit echt bang te zijn geweest dat ze Groot-Brittannië moet verlaten, heeft haar aanvraag nu opnieuw ingediend.

Volgens de krant lopen meer EU-burgers in dezelfde situatie tegen deze problemen aan. Een Duitser kreeg eenzelfde brief omdat hij zijn paspoort niet zo lang kon missen omdat hij veel in het buitenland werkt.