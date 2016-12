Redding schnitzelparadijs lijkt nabij

Omdat de huidige uitbaters, Jan Roolfs (58) en zus Linda (64), met pensioen gaan en ze geen opvolgers hebben, dreigt het restaurant Heideschlösschen Roolfs in het Duitse Itterbeck te moeten sluiten. Het etablissement, vrijwel op de grens ter hoogte van Hardenberg, bestaat al sinds 1889 en was vier generaties in het bezit van de familie Roolfs.

Met name in de weekenden zit het er vol met Nederlanders. De schnitzels zijn vooral zo populair omdat ze ’zo groot als olifantenoren’ zijn en je je er voor tussen de 11 en 15 euro helemaal ongans kunt eten. Toen duidelijk werd dat het doek valt voor ’Roolfs Jan’, kwam een groep Nederlandse ’schnizelgroupies’ in actie. Hun campagne op Facebook werd zelfs tienduizenden keren bekeken.

Het restaurant stond al maanden te koop, maar het leek einde oefening te gaan worden. Er gloort na vorige week echter nieuwe hoop. „Na de krantenverhalen hebben zich drie kandidaten gemeld”, aldus Jan Roolfs. „Ze lijken heel serieus, maar we hebben ze doorgestuurd naar onze makelaar. Zelf zijn we dezer dagen veel te druk om met ze in gesprek te gaan. Vandaag, donderdag, is het namelijk officieel onze laatste dag. Prachtig overigens dat deze stamgasten dit voor ons doen. Dat wil toch zeggen dat we het al die jaren goed hebben gedaan.”

Mathilde Bracke, een van de initiatiefnemers van de actie, is blij dat het schnitzelparadijs mogelijk alsnog open blijft: „Ja, ook in de toekomst ga ik er dan naartoe. Mits de prijzen gehandhaafd blijven. En de nieuwe eigenaar uiteraard net zulke kwaliteit levert als voorheen. Want het zijn natuurlijk de schnitzels die ’t ’m doen…”