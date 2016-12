Opnamestop na vondst VRE bacterie

Vancomycine Resistente Enterokok (VRE) is een bacterie in de darmen, die ongevoelig is voor behandeling met antibiotica. De afdeling hanteert uit voorzorg een opnamestop. In de tussentijd wordt de afdeling grondig gereinigd en gedesinfecteerd.

Patiënten die momenteel op de afdeling liggen, worden in isolatie verpleegd. Zij worden ook onderzocht op de VRE-bacterie. Mensen die de afgelopen tijd in contact zijn geweest met de vier besmette patiënten en inmiddels thuis of elders zijn, krijgen een brief met het verzoek zich te laten onderzoeken.