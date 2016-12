Taakstraffen voor lekken naar tv-programma's

De rechtbank acht bewezen dat de brigadier gesloten politiesystemen raadpleegde om antecedenten na te gaan van diverse deelnemers aan tv-programma's, zoals 'Zo zijn we niet getrouwd' (EO) en 'Gestalkt' (SBS6). Dat gebeurde via een productiehuis dat werkte in opdracht van omroepen en achtergronden van kandidaten tegen betaling liet natrekken. De Eindhovenaar kreeg zijn informatie van de politieman, die zesmaal in strijd met het ambtsgeheim de politieregisters raadpleegde en informatie doorspeelde.

Daarbij maakte de brigadier ook gebruik van inlogcodes van een collega, die hij tijdens verhoren niet van schuld vrijpleitte. De collega kwam daardoor in problemen. Bij de straftoemeting hield de rechtbank er rekening mee dat de man oneervol is ontslagen en dat de kans op herhaling nagenoeg is uitgesloten.