Geen gevaar omgeving na aanvaring schip Grave

In Grave is het luchtalarm afgegaan. De hulpdiensten rukten massaal uit.

Het gaat volgens de politie om een binnenvaartschip, geladen met benzeen, dat eerder op de avond tegen een pijler van de brug was gevaren. Eerste onderzoek wees uit dat die stoffen niet vrijkwamen, maar later werd toch een damp gemeten boven het schip. Daarop werd alarm geslagen.

Het vermoedelijke schip dat voor alle commotie zorgt bij #Grave #Niftrik: Maria Valentine uit Duitsland. pic.twitter.com/YbB4BfV3T8— 112Gld-zuid.nl (@112gldzuid) 29 december 2016

Verkeer gehinderd

De John S. Thompsonbrug over de Maas is na de aanvaring afgesloten voor verkeer. Het autoverkeer kan door het sluiten van de brug niet via de N324 de Maas over. De VID adviseert weggebruikers om te rijden via Ravenstein of via Cuijk.

Mogelijk kan de brug tussen Grave (Noord-Brabant) en Nederasselt (Gelderland) vrijdag pas weer open. Door de mist kan nog moeilijk ingeschat worden hoe groot de schade aan de brug is.

Advertentie