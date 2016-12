Waarschuwing voor mist en gladheid

Het verkeer zal de hele ochtend hinder ondervinden van het weer. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Door bevriezing kan het lokaal glad zijn. Naast gladheid krijgt het verkeer deze ochtend ook te maken met mist, vooral in Noord-Brabant, de Randstad en rond het IJsselmeer. Vaak is het zicht zo’n 250 meter en valt de hinder mee, maar lokaal is het zicht door dichte mist slechts 130 m. Door de mist is de Haringvlietbrug op de A29 bij Numansdorp vrijdagochtend in beide richtingen afgesloten na ongelukken in de mist.

Alleen in Den Helder en op de Waddeneilanden is het een graad of 4 en is van gladheid geen sprake. Later in de ochtend verdwijnt ook in de rest van Nederland de gladheid. De meeste mistbanken zijn dan verdwenen, alleen in het noordwesten is de mist hardnekkiger en is tot in de middag kans op hinder.