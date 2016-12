Neergeschoten zeearend besmet met vogelgriep

Kadavers van dieren die onder verdachte omstandigheden zijn gedood worden voor sectie naar dat onderzoeksinstituut gestuurd. De arend werd daar onderzocht op vogelgriep wegens de heersende besmettingen in Nederland.

Het is niet bekend hoe de vogel het virus heeft opgelopen, maar het kan zijn dat de arend een besmette prooi heeft gegeten. Roofvogels staan bekend als potentiële dragers van het virus. De vogelgriep heeft niet tot de dood van de Friese zeearend geleid en het dier was er niet door verzwakt. In Duitsland zijn eveneens zeearenden met vogelgriep aangetroffen.