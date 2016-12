Nieuwe sensor tegen hartfalen ingebracht

De chip is deze week bij een patiënt in de longslagader geplaatst. Het meetinstrumentje gaat het hele leven van de patiënt mee en heeft geen batterijen nodig. Na plaatsing stuurt de minisensor draadloos drukmetingen naar een beveiligd systeem. De behandelend arts kan zo zonder opname of ziekenhuisbezoek patiënten in de gaten houden.

Volgens hoogleraar Folkert Asselbergs, cardioloog bij het hart- en vaatcentrum van het UMC Utrecht, geeft de sensor artsen de mogelijkheid patiënten intensief te monitoren om zo verergering te voorkomen.

Volgens de Hartstichting krijgen in Nederland elk jaar meer dan 25.000 mensen voor het eerst de diagnose hartfalen. Naar schatting lijden daar bijna 142.000 mensen aan. Jaarlijks worden hiervoor 29.000 patiënten in het ziekenhuis opgenomen.