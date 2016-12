Negen auto’s uitgebrand in Utrecht

Rond 17.30 donderdagmiddag werd er melding gemaakt van de eerste brandende auto in Zuilen. Daarna volgden er nog drie in de Utrechtse wijk. Vervolgens mocht de brandweer her en der in Vleuten auto’s blussen. Zo vloog rond 04.40 uur een auto in brand die eerder gestolen was in Harderwijk, meldt de politie. Ook in Nieuwegein moest de brandweer een auto blussen.

Het lijkt erop dat de branden zijn aangestoken. „Dit is helaas zoals verwacht in deze tijd”, aldus een woordvoerder. Opvallend is dat het aantal autobranden donderdagavond flink toenam. De gemeente is de autobranden zat en heeft al maatregelen genomen. Zo worden in Overvecht mobiele camera's geplaatst.