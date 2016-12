premium

Gevaarlijke overweg Winsum gesloten

42 min geleden

WINSUM - De onbewaakte overweg in de Voslaan in het Groningse Winsum, waar verschillende ongelukken zijn gebeurd, is vrijdag dichtgegaan. Verkeer kan vanaf nu via een nieuwe noodweg doorrijden naar een andere, met spoorbomen beveiligde overweg. Dat meldt ProRail.