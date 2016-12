premium

Cel voor verkrachting blinde vrouw in ’97

37 min geleden

DEN BOSCH - Een 46-jarige man uit Den Bosch is vrijdag door de rechtbank veroordeeld voor een verkrachting van een blinde vrouw in 1997. De rechtbank in Den Bosch legde hem een gevangenisstraf van vijf jaar op. Toen de man in 2014 voor een andere zaak zijn DNA moest afstaan, was er een match in de databank.