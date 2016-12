Bewoners woonboot blijven positief

Het tiental scheefliggende woonboten aan de Paesplas is het meest in het oog springende gevolg van het scheepsongeluk afgelopen nacht op de Maas bij het Brabantse Grave. Een schip raakte de brug aldaar waardoor de stuwen niet meer werken. Daardoor is het Maaswater ter plaatse met drie meter gezakt. De haven is Grave ligt droog, maar naar het zich laat aanzien heeft dat geen gevolgen. Allen wat bootjes in de jachthaven liggen tijdelijk op het droge. In Gennep is het een ander verhaal. „We wonen hier prachtig, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt in de zeventien jaar dat we hier zitten. We zaten afgelopen nacht in Scheveningen en zijn holderdebolder terug gegaan toen we hoorden wat er aan de hand was”, zegt Jolanda Sluiters. „Mijn man probeert nu uit alle macht ons huis los te schroeven, zodat het straks weer mee kan stijgen. Ik ga er vanuit dat het lukt en dan valt het allemaal wel mee. Het is alleen even raar om in een scheef liggend huis rond te lopen. Ik ga er vanuit dat er geen blijvende schade is aan ons huis.”

Voor Zoon Tigo (11) is het allemaal wel spannend. „Ik woon hier al mij hele leven. Vannacht ben ik misselijk geworden, omdat ik ineens heel schuin in mijn bed lag. Maar echt bang ben ik niet geweest”, zegt de jonge Brabander.

De hele toestand met de woonboten en de drooggevallen jachthaven in Grave trekt veel dagjesmensen. De wandeling in het mooie weer wordt gecombineerd met een blik op de laagstaande Maas