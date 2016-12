premium

Schipper aanvaring Maas aangehouden

22 min geleden

GENNEP - De schipper die donderdagavond in Grave tegen een stuw in de Maas botste, is vrijdagochtend in het ziekenhuis aangehouden. Er is een bloedmonster bij de 52-jarige man uit Slowakije afgenomen om te controleren of hij onder invloed van alcohol was. De politie voert ook technisch onderzoek op het schip uit.