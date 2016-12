Dokter K. veroordeeld voor seksdrama

In december 2015 overleed de 35-jarige Zweed Magnus Jonsson na urenlange sm-seks onder invloed van drugs in de Amsterdamse woning van de 57-jarige dokter K.

De mannen injecteerden zichzelf met crystal meth en ketamine tijdens de orgie. Het lichaam van Jonsson bleek de doses niet aan te kunnen. Volgens de rechtbank had Michael K. als arts bedacht moeten zijn op de schadelijkheid van de drugs, zeker als het gaat om het injecteren ervan.

Het was de tweede keer dat er een dodelijk seksslachtoffer uit het huis van dokter K. moest worden getakeld. In de zomer van 2014 overleed er ook een man. Omdat er geen sprake leek te zijn van een misdrijf, werd Michael K. daarvoor niet vervolgd.

Dat was na het overlijden van Jonsson anders. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een gevangenisstraf wegens dood door schuld als gevolg van roekeloosheid, die overeen kwam met de negen maanden die dokter K. al in voorarrest uitzat. De rechtbank vond dat die zwaarste variant van dood door schuld niet is aangetoond. Dokter K. zou wel ,,aanmerkelijk onvoorzichtig”, maar niet roekeloos hebben gehandeld.

De rechtbank ging in het vonnis niet in op signalen dat dokter K. ondanks zijn belofte voortaan celibatair te zullen leven, toch weer actief is op homo-datingsites waar mannen partners zoeken voor zogenoemde chemseks: sm-seks onder invloed van drugs.

Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar die signalen nog niet is afgerond, maar dat de resultaten zullen worden meegenomen bij een eventueel hoger beroep.