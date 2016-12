Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

premium

Nederlanders laden hun wagens vol met vuurwerk in Duitsland.

Opnieuw vuurwerkfiles bij grens

1 uur geleden

LIJNDEN - Nederlanders die voordelig vuurwerk in Duitse supermarkten kopen, veroorzaken vrijdagmiddag voor de tweede dag op rij lange files in het grensgebied. Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) zorgden vuurwerktoeristen voor in totaal 23 kilometer file.