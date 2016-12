Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

premium

Vervoersverbod bedrijf Biddinghuizen gestopt

22 min geleden

BIDDINGHUIZEN - Wegens een uitbraak van vogelgriep op een tweede bedrijf in Biddinghuizen (Flevoland) gold daar sinds 1 december een vervoersverbod. Dat is vrijdagavond per middernacht ingetrokken, meldt het ministerie van Economische Zaken.