Mark Rutte: ’Macro uit de crisis maar het is niet af’

Over de huidige sentimenten in de samenleving stelt Rutte dat „heel veel” mensen bezorgd zijn. Er is volgens hem een groep die in de kern tevreden is, maar zegt: „Nou, Rutte, nou moet je wel effe een paar dingen echt goed regelen die ik niet zelf kan regelen.”

Maar ook ziet hij mensen die het gevoel hebben gekregen „tussen de raderen terechtgekomen te zijn” en zich afvragen: Is de politiek er wel voor mij? „Dat vind ik verschrikkelijk. Dat moeten we herstellen.”

Eerder terughoudend met mening

Rutte bekent dat hij eerder terughoudend was om zijn mening te geven, „omdat je als premier, zeker van journalisten, onmiddellijk de vraag krijgt: ’en welke wet wilt u daarvoor maken?’” De premier zegt dat hij vaker is gaan zeggen dat hij helemaal geen wetsvoorstel gaat schrijven. „Ik vínd dit gewoon, het is mijn bijdrage aan het debat.”

Mark Rutte heeft overigens niet de illusie dat hij met één speech een maatschappelijke verandering op gang kan brengen, zegt hij tegen Trouw. „Maar ik heb meer bereik dan een ander.” En: „Als ik iets goed neerzet, dan resoneert dat lang in de samenleving.”