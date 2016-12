Aso krijgt vrij baan

De organisatie noemt het gebrek aan politietoezicht een van de belangrijkste oorzaken van het stijgende aantal verkeersslachtoffers. De Tweede Kamer eist dat er actie wordt ondernomen.

In de brief aan het parlement rept de organisatie onder meer over de forse daling van het aantal grootschalige alcohol- en verkeerscontroles van de politie, waarbij vrijwilligers van VVN betrokken zijn. Vorig jaar waren dat er nog ruim tweehonderd, de afgelopen twaalf maanden is dat aantal gedaald tot 23.

„Zichtbaarheid van de politie draagt bij aan verkeersveiligheid. Als we minder slachtoffers willen, moet de handhaving écht weer terug naar het oude niveau. Een agent deelde in het verleden jaarlijks zo’n honderd bekeuringen uit aan ’verkeersvandalen’ en dat zijn er nu nog maar vijftien”, weet VVN-directeur Felix Cohen.

„De politie lijkt zich terug te trekken uit de rol van handhaver in het verkeer. De pakkans is ons land is daardoor lager dan ooit tevoren. Mensen die gevaarlijk rijgedrag vertonen worden veel te weinig van de weg gehaald en gecorrigeerd”, stelt Cohen.