Paspoort duurder en meer schenken

Huis

Het zijn vooral huizenkopers en huizenbezitters die in 2017 de gevolgen van overheidsveranderingen op hun pad zullen vinden. Sommige zorgen voor meer financiële armslag, andere juist niet.

Voor tweeverdieners is het gunstig dat zij straks meer kunnen lenen voor een huis. Het tweede inkomen telt namelijk zwaarder mee. Het wordt opgeschroefd van 50 naar 60 procent. Het maximale leenbedrag stijgt daardoor voor deze categorie.

Terug van weggeweest is de schenkingsvrijstelling van 100.000 euro voor de aankoop of verbouwing van een huis. Afgelopen jaar lag dat bedrag op ongeveer de helft. Het betekent dat bijvoorbeeld ouders hun kinderen een ton mogen schenken zonder dat zij daar belasting over hoeven te betalen. Voorwaarden: de ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn én het geld in zijn huis stoppen.

De maximale hypotheekrenteaftrek gaat net zoals in voorgaande jaren juist weer een stapje naar beneden. In de hoogste belastingschijf gaat het jaarlijks met een half procent omlaag. Per 1 januari gaat het maximale belastingtarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken van 50,5 procent naar 50,0 procent.

Verkeer

Mensen die moeten worden getest om te kijken of zij nog wel aan het verkeer kunnen deelnemen moeten daar vanaf dit jaar flink de knip voor trekken. De overheid betaalde tot dusverre aan deze rijvaardigheidstesten mee, maar dat wordt geschrapt.

Ook de kosten voor andere producten en diensten van het CBR, zoals het theorie-examen, gaan omhoog.

Paspoort

Een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvragen wordt ook al duurder. Gemeenten mogen daar straks maximaal 64,76 euro of 50,66 euro voor rekenen. Voor minderjarigen wordt dat 51,46 euro voor een pas en 28,63 euro voor een id-kaart.

Straffen

Wat betreft het strafrecht moeten vooral mensen die geweld plegen terwijl ze onder invloed zijn van drank of drugs op hun tellen passen. Voor hen worden de straffen in de loop van 2017 flink zwaarder.

E-bike

Wie een supersnelle elektrische fiets heeft, een zogeheten speed pedelec, zal eraan moeten wennen dat de verkeersregels zijn veranderd. Voortaan worden deze e-bikes - die snel aan populariteit winnen voor vooral woon-werkverkeer - gezien als een brommer. Voorheen golden ze als snorfietsen. Concreet betekent het dat gebruikers een helm op moeten én dat zij - net als brommers - een andere plek krijgen op het wegdek en van het fietspad worden verbannen.

Kinderen

Mensen met kinderen kunnen een financiële opsteker verwachten. De kinderopvangtoeslag gaat namelijk omhoog, evenals de inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van het levensonderhoud voor kinderen, het kindgebonden budget. De kinderbijslag blijft vooralsnog hetzelfde.

Studentenkaart

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) kunnen zo goed als met de benen op tafel tot aan de verkiezingen op woensdag 15 maart. Op hun terrein staan nog maar weinig veranderingen op stapel. Het meest in het oog springend is de studentenkaart voor mbo’ers die nog geen 18 jaar oud zijn. Tot dusverre hadden minderjarige leerlingen die een zogeheten BOL-opleiding (Beroeps Opleidende Leerweg) doen, daar geen recht op. Vanaf 1 januari wel. Het gaat om zo’n 120.000 mbo’ers.

Zorg

Niet echt een verrassing is dat de zorg voor veel mensen duurder zal gaan worden. Dat ligt vooral aan de gestegen premie voor de basisverzekering. Het eigen risico is gelijk gebleven. Net zoals vorig jaar is dat 385 euro.

In het basispakket zitten wel een aantal nieuwe dingen. Zo wordt een ooglidcorrectie vergoed als mensen door het slappe vel boven hun ogen maar beperkt kunnen zien. Ook medisch noodzakelijke besnijdenissen en fysiotherapie voor mensen met etalagebenen (pijn door vernauwing van de vaten) zitten in het basispakket.